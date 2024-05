Reprodução Youtube - Netflix Cenas de 'Bebê Rena'

Outro final de semana chegou e o iG Gente veio indicar os melhores lançamentos que estrearam recentemente nas principais plataformas de streamings e também nas telonas. De séries a filmes e de suspenses a romances e comédias, confira as indicações!





'Bebê Rena' | Netflix

Baseado em uma história verídica , o seriado é daqueles que podem ser maratonados de uma vez só. Isso porque tem apenas 7 episódios que duram, em média, 33 minutos. Na trama de suspense e drama, o comediante Donny (Richard Gadd) passa a ser perseguido por uma stalker perigosa, Martha (Jessica Gunning), que fica obcecada por ele.





'Justiça 2' | Globoplay

Escrita pela autora de "Amor de Mãe", Manuela Dias , a série emblemática retornou à plataforma de streaming do Grupo Globo com uma nova temporada. Dessa vez, Balthazar (Juan Paiva), Jayme (Murilo Benício), Geíza (Belize Pombal) e Milena (Nanda Costa) são presos no mesmo dia por motivos diferentes. A obra passa por temas variados e profundos, como racismo, machismo e desigualdades sociais.





'Guerra Civil' | Cinemas

Protagonizado por Wagner Moura , ator brasileiro que se consagrou na indústria cinematográfica internacional, o longa-metragem distópico narra um futuro em que os Estados Unidos vivem uma guerra civil. A produção é do estúdio A24, responsável por "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo", ganhador do Oscar 2023 na categoria Melhor Filme.





'Música' | Prime Video

Comédias românticas clichês são tudo o que o fim de semana pede! No catálogo do Prime Video , o filme estrelado por Camila Mendes e Rudy Mancuso transita do humor ao romance. A narrativa é de um jovem com uma condição neurológica que o faz interpretar sentidos e sinais como se fossem músicas. Quando ele se apaixona, o misto de emoções é ainda maior.





'X-Men 97' | Disney +

Uma das HQs (Histórias em Quadrinhos) de super-heróis mais famosas ganhou outra adaptação audiovisual. No desenho, os mutantes da Marvel são perseguidos pela sociedade e pelos sentinelas - robôs criados com o intuito de extinguir os heróis.





'Quiet on Set: O Lado Sombrio da TV Infantil' | Max

A nova aposta da antiga HBO Max, e agora apenas Max, é a série documental que traz depoimentos de ex-estrelas mirins de sucesso que sofreram abusos enquanto participavam de programas da Nickelodeon entre os anos de 1990 e 2010. Drake Bell, que protagonizou a série "Drake e Josh", é um dos entrevistados .





'Os Farofeiros 2' | Cinemas

Um dos filmes nacionais mais assistidos ganhou uma sequência nas telonas. Em "Os Farofeiros 2", um grupo de amigos que trabalha na mesma empresa é presentado com uma viagem para a Bahia . Ao lado dos familiares, o passeio dos sonhos começa a virar um pesadelo cômico. Entre risos e trapalhadas, a sequência promete ser ainda mais engraçada que o primeiro longa .





