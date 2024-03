Reprodução/Instagram - 25.03.2024 A veterana desabafou em relação ao aborto que sofreu





A atriz Anne Hathaway, conhecida pelos filmes "O Diabo Veste Prada" e "Oito Mulheres e Um Segredo", revelou em entrevista à Vanity Fair acerca do aborto que sofreu em 2015, quando estreou em uma obra off-Broadway com o monólogo Grounded.

"A primeira vez não deu certo para mim. Eu estava fazendo uma peça e tinha que dar à luz no palco todas as noites", iniciou ela.

Leia também Yasmin Brunet se irrita e rebate seguidora que a chamou de 'velha'

A artista não contou à produção do monólogo, embora familiares a migos próximos soubessem. "Foi difícil demais manter isso [em segredo] quando eu estava no palco fingindo que estava tudo bem. Eu tive que manter isso real, caso contrário...", se emocionou ela.

"É realmente difícil querer tanto algo e se perguntar se você está fazendo algo errado”, finalizou Hathaway.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

A atriz possui dois filhos com o ator Adam Shulman: Jonathan, de 8 anos e Jack, de 4 anos.

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: