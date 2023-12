Reprodução / Instagram Anne Hathaway diz se achar sortuda por não ter sido Barbie nos cinemas

Em entrevista para a Variety, Anne Hathaway abriu o coração sobre não ter interpretado a Barbie. A atriz teria dado vida a boneca se Amy Schumer tivesse seguido na produção do filme. Ela diz se sentir “sortuda” que Margot Robbie tenha feito a própria versão.

Para a revista, ela explicou a versão anterior do longa: “Barbie quando ela foi expulsa da Barbielândia por não ser perfeita o suficiente e embarca em uma aventura no mundo real”. O filme não chegou a ser feito e Margot assumiu os direitos com outra equipe.

“O que há de tão emocionante no que Greta Gerwig [diretora], Margot e aquela equipe fenomenal fizeram é que acertaram o alvo. O alvo fez com que o mundo inteiro atingisse esse nível de êxtase. Agora imagine essa versão... tanta energia, tanta expectativa, tanta emoção... mas não é a versão correta. Na verdade, penso nisso como uma sorte [não ter sido feito]", falou.

Anne também elogiou muito a colega de indústria: “Margot é sublime. O que ela está fazendo como pessoa criativa e produtora é tão emocionante e inspirador. Como frequentadora de cinema e mulher em Hollywood desde criança, estou emocionada com o desenvolvimento. Se eu acreditasse que a versão à qual estava apegada poderia ter feito isso, eu poderia me sentir diferente sobre isso, mas realmente acho que o filme delas foi a melhor versão possível. É fácil ficar emocionada e feliz por elas.”

