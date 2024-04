Foto: Sony Music Céline Dion anuncia documentário inédito para junho





A estrela canadense Céline Dion anunciou nesta terça-feira (16) através de sua conta oficial no Instagram o lançamento do documentário inédito I Am: Céline Dion , que será disponibilizado no Amazon Prime Video no dia 25 de junho .

Dirigido por Irene Taylor , indicada ao Oscar , I Am: Céline Dion oferece uma visão crua e honesta dos bastidores da luta da artista contra uma doença que mudou o rumo de sua vida.





“Servindo como uma carta de amor aos seus fãs, este documentário inspirador destaca a música que guiou a sua vida, ao mesmo tempo que mostra a resiliência do espírito humano", escreveu a equipe de Céline Dion no Instagram .

O documentário também será um vislumbre da carreira de Dion , bem como de sua luta contra o distúrbio neurológico autoimune, mais conhecuido como Síndrome da Pessoa Rígida .

A hitmaker de clássicos como My Heart Will Go On e Where Does My Heart Beat Now chegou a anunciar o documentário em janeiro deste ano: “(Os) últimos anos foram um grande desafio para mim, a jornada desde a descoberta da minha condição até aprender como conviver e administrá-la, mas não deixar que isso me defina”, disse Céline Dion à época.

A cantora foi diagnosticada com a Síndrome da Pessoa Rígida em dezembro de 2022, condição que afeta uma em 1 milhão de pessoas em todo o mundo .

Em quase 43 anos de carreira , Céline Dion já vendeu mais de 200 milhões de discos em todo o mundo , se tornando uma das cantoras mais bem sucedidas da história da indústria musical , sendo homenageada com a Ordem do Canadá e a Ordem Nacional do Quebec , além de receber dois doutorados honorários em música pela Berklee College of Music e pela Université Lava l.

Canções como The Power of Love, Think Twice, Because You Loved Me e I'm Alive também estão incluída entre as canções as quais conduziram Céline Dion ao estrelato.