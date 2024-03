Reprodução / YouTube Drake Bell comenta pela primeira vez abuso sofrido na Nickelodeon

Drake Bell falou pela primeira vez do abuso sexual sofrido quanto tinha 15 anos, enquanto trabalhava na Nickelodeon em um documentário.

Drake foi abusado em 2001, por Brian Peck, um dos treinadores de diálogo da emissora. Ele foi preso em 2003 e teve o nome incluído na lista de agressores sexuais dos Estados Unidos em 2003. De acordo com a família do ator na denúncia feita na época, o abuso durou cerca de seis meses.

Após nunca ter comentado o caso, Drake quebrou o silêncio para o documentário "Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV" (Silêncio no set: o lado sombrio da televisão para crianças, em português). O filme falará dos bastidores das séries infantis dos anos 2000, incluindo os ambientes de trabalho hostis e as denúncias contra o produtor Dan Schneider, acusado de assédio sexual e moral.

"O clipe revela que, pela primeira vez, a ex-estrela da Nickelodeon Drake Bell vai contar publicamente a história do abuso que sofreu nas mãos de Brian Peck, seu ex-treinador de diálogos que foi condenado em 2004 por seus crimes contra Drake", diz nota enviada à revista People pela Warner Bros. Discovery sobre o teaser. O documentário estreia no dia 17 de março.









