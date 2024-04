Reprodução/Instagram Wagner Moura ensina apresentadores dos EUA a sambar e viraliza; veja

Wagner Moura voltou a viralizar nas redes sociais nesta quinta-feira (25) ao ensinar apresentadores estadunidenses a sambar. O ator está em turnê para divulgar o novo filme 'Guerra Civil' .

Ao vivo, o brasileiro mostrou como 'sambar miudinho' para diferenciar o ritmo na Bahia e no Rio de Janeiro.

"É assim que sambamos na minha cidade, Salvador. No Rio as coisas são maiores, mas em Salvador é 'miudinho'", disse ele.

Além disso, o artista pegou uma caixinha de fósforo para exibir o samba brasileiro, assim como se faz nas rodas de samba raiz.

Nas redes sociais, os internautas se encantaram com o ritmo do ator. "Isso mesmo, Waguinho, mostra pros gringos todo o seu molejo no samba", disse um; "Viciado em ver Wagner Moura ensinando aos gringos o samba da Bahia", declarou outro; "Acho que tô wagnermourizada com tanto conteúdo maravilhoso desse homem todo dia", brincou outra.

Vale lembrar que Wagner Moura passou no Brasil para divulgar o filme e aproveitou a passagem para se jogar em uma roda de samba com Selton Mello, Humberto Carrão, Vanessa da Mata e os colegas de elenco.





