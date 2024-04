Reprodução TV Globo - 23.4.2024 Tony Ramos é homenageado pelos 60 anos de carreira

Tony Ramos está no "Encontro com Patrícia Poeta" desta terça-feira (23) para celebrar os 60 anos de carreira como ator de filmes, peças de teatro e, principalmente, novelas . Além das homenagens do público de espectadores, ele recebeu recados de colegas da classe artística.





Eliane Giardini, Mariana Ximenes , Vera Fischer, Regiane Alves , Miguel Falabella, Lima Duarte e Laura Cardoso foram alguns dos intérpretes que já contracenaram com o veterano e enviaram mensagens de felicitação pela trajetória dele nas artes cênicas.

Amigos de profissão agradecem o companheirismo e parceria do ator! Que lindo ❤️ #Encontro pic.twitter.com/wx0UxaqnWg — TV Globo 📺 (@tvglobo) April 23, 2024





Eu não fiquei emocionada, você que ficou 🥹🫶 #Encontro pic.twitter.com/IX5hdBPiVm — TV Globo 📺 (@tvglobo) April 23, 2024





O último papel do ator na Globo foi o vilão Antonio La Selva, da obra "Terra e Paixão", escrita pelo novelista Walcyr Carrasco . Na trama, ele formou par romântico com Gloria Pires , com quem já havia atuado em outros folhetins da mesma emissora.





Além de "Terra e Paixão" , Tony Ramos atuou em "Laços de Família" (2001), "Paraíso Tropical" (2007), que está sendo reprisada no "Vale a Pena Ver de Novo", "Passione" (2011), "Avenida Brasil (2012), "Guerra dos Sexos" (2013) e "A Regra do Jogo" (2016).

