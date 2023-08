Reprodução/ Globo Tony Ramos se emociona no "Encontro"

Nesta sexta-feira (25), Tony Ramos e celebrou a data no "Encontro com Patrícia Poeta". Mas o que ele não esperava é que colegas de profissão enviarem mensagens para comemorar o dia com ele.



Tony, que está no ar em "Terra e Paixão", contou que passaria o aniversário trabalhando: "Aleluia, que lindo! Com saúde, trabalhando e já com projetos para o ano que vem. Isso é a vida da gente".



Em seguida, ele recebeu a surpresa dos amigos. Cauã Reymond, Laura Cardoso, Claudia Ohana e Susana Vieira mandaram depoimentos para o ator. Tony ainda recebeu um bolo do programa em casa.

"Vocês fizeram muito bem feito, não tive como nem sequer imaginar isso. Obrigado, vocês me tocaram profundamente", disse o ator, que chorou com a homenagem.



Ah, ele merece, né? Que mensagem linda que o Cauã fez pro nosso querido Tony Ramos! Dupla de milhões mesmo 🤏❤️ #Encontro pic.twitter.com/PgTTo25xkO — TV Globo 📺 (@tvglobo) August 25, 2023