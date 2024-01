Novela das seis de Walcyr Carrasco comprova

Em “Êta Mundo Bom”, por exemplo, ela interpretou Maria, papel coadjuvante. No entanto, a popularidade da atriz somada com a entrega na interpretação fizeram com que ela ganhasse mais tempo de tela. À época, os espectadores brincavam que Walcyr Carrasco teria mudado a protagonista da novela, já que Bin aparecia com muita frequência.