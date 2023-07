Reprodução/ Globo Mariana Ximenes em "Amor Perfeito"





A atriz Mariana Ximenes, no ar em "Amor Perfeito", da Globo, usou as redes sociais nesta quarta-fieira (5) para explicar a relação com a atriz Gabi Medvedovski, apontada como namorada de Ximenes.



Os rumores de um relacionamento entre as duas ganhou força após Mariana publicar fotos com Gabi. No entanto, a reação do público pegou a atriz de surpresa.

"Aparentemente, tenho uma namorada que nem eu mesma estava sabendo!

Realmente, se eu e Gabi Medvedovsky fôssemos namoradas, seríamos um casalzão! Mas falando um pouquinho mais sério agora, não consigo entender porque uma foto cheia de afeto acaba se tornando uma história que não é verdade em absoluto", desabafou Mariana Ximenes.

Ximenes se mostrou impressionada sobre como a orientação sexual das pessoas ainda é um tabu na sociedade neste ano. " Gabi é uma amiga querida que ganhei durante a novela 'Nos Tempos do Imperador' e que, para a minha alegria, segue comigo pela vida. Mas é isso: somos amigas. Sinto em decepcionar alguns corações, mas não tem nenhuma outra história a não ser essa. E se houvesse e eu quisesse contar sobre isso, não teria problema nenhum em fazê-lo. O que me deixa chateada não é a especulação em torno da minha vida pessoal, que eu busco sempre preservar. Mas estar em 2023 e uma demonstração de afeto necessariamente ser interpretada como algo romântico mostra que ainda temos muito a normalizar nas relações", continuou.