Reprodução/João Cotta A atriz contou mais detalhes de sua vida sexual

Nesta quinta-feira (18), Os Outro, a série mais consumida do Globoplay em 2023, estreia nas telinhas da Globo. Drica Moraes, responsável por dar a vida à Lúcia na produção, revelou mais detalhes de sua vida sexual.







Uma dos momentos da trama chamou a atenção dos internautas pelas cenas explicitas de Drica Moraes. A atriz aparece ao lado de Guilhermente Fonte, de 57 anos, e a interação entre os dois personagens de meia-idade foi aclamada pelos fãs.

"Fiquei espantada com as reações. Estou no auge da minha sexualidade aos 54 anos. Nunca estive tão bem, nunca transei tão gostoso. Não sei o que acontece, se as pessoas casam e param de transar, mas não me identifico com essas reações", disse ao jornal Extra.





"Ela age fora dos padrões do que é correto, é ilícita. Mas, ao mesmo tempo, é uma sobrevivente. Acho que "Os outros" impacta tanto por tratar de um tema que é recorrente: o mundo perdendo as fronteiras do que é correto e do que não é. Lúcia usa seus micropoderes para tirar o marido (Jorge) da cadeia", explicou sobre sua personagem.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko