Juliette inicia processo para congelar óvulos: 'Poder de escolha'

Nesta sexta-feira (2), Juliette contou aos seguidores que iniciou o processo de congelamento dos óvulos. Aos 34 anos, a influenciadora afirmou que gostaria de ter liberdade e poder de escolha sobre a gestação.

Nos Stories do Instagram, a vencedora do BBB 21 deu detalhes do procedimento. "Não sei se eu já comentei com vocês que eu vou começar o processo de congelamento de óvulos, porque a ‘gata’ já está com 34 [anos] e eu quero ter liberdade", começou ela.





"E aí eu comecei tomando essas vitaminas, depois eu vou fazer um exame, depois dos exames, se estiver tudo certinho, ela começa a aplicar as injeções, para depois colher…É muito bom o poder de escolha", celebrou na sequência.

Vale lembrar que Juliette está em um relacionamento com Kaique Cerveny. O casal assumiu o namoro no final de 2023, mas já vivam um romance em segredo há meses.

