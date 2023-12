Reprodução Globo Leandro Lima como Marino em 'Terra e Paixão'

Escrita por Walcyr Carrasco e Thelma Guedes, “Terra e Paixão” voltará a focar na investigação do assassinato da vilã Agatha, personagem interpretada por Bianca Bin no passado e por Eliane Giardini na fase atual.



No capítulo desta terça-feira (26), o delegado Marino (Leandro Lima) receberá uma pista anônima que será um elemento chave para desvendar o crime que continua sendo um grande mistério entre os moradores de Nova Primavera, cidade fictícia da trama.



Através de uma ligação anônima, o delegado saberá que Gentil (Flávio Bauraqui), ex-namorado da falecida, estava na mansão dos La Selva, na noite em que a megera foi assassinada . Por isso, o pai de Jonatas (Paulo Lessa) passará a integrar a lista dos suspeitos do crime.



“No dia da morte da dona Agatha, eu vi o seu Gentil entrando na fazenda. O que será que ele foi fazer lá, hein, delegado? Eu estava lá e vi quando o seu Gentil entrou na mansão e depois saiu correndo, muito nervoso. Com certeza, porque tinha acabado de matar a Agatha”, dirá a denúncia.



No ar até janeiro de 2024, “Terra e Paixão” está na reta final. A obra de Walcyr Carrasco deixa o horário nobre da Globo no primeiro mês do ano e é substituída pelo remake de “Renascer” . A próxima novela da faixa das nove tem autoria de Bruno Luperi.

