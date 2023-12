Reprodução Instagram - 26.12.2023 Rayssa Bratillieri e Marcos Caruso como Isis e Sérgio em 'Elas por Elas'

Escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, “Elas por Elas” promoverá uma das reviravoltas mais esperadas pelo público que a acompanha a novela: a descoberta de que Isis (Rayssa Bratillieri) é filha de Sérgio (Marcos Caruso) e irmã da vilã Helena (Isabel Teixeira).



Na próxima quarta-feira (27), o personagem de Caruso confrontará Adriana (Thalita Carauta), com o intuito de tentar arrancar a verdade dela e saber se é ou não pai da namorada do neto de consideração dele, Giovanni (Filipe Bragança).





A veterinária não cederá às pressões do empresário, o que fará com que ele busque outros meios para descobrir a possível paternidade. Decidido a desvendar esse mistério, ele pegará uma amostra do DNA de isis sem que ela perceba e fará um teste em laboratório. As cenas do exame estão previstas para o capítulo desta sexta-feira (29).





Já o resultado será mostrado apenas na primeira semana de janeiro, na quinta-feira (4). Será comprovado que Sérgio é pai de Isis e, ao confrontar novamente Adriana, ele confidenciará que o neto não é filho de Helena e nem de Jonas (Mateus Solano). A personagem temia que a filha estivesse se envolvendo com o próprio ‘sobrinho’.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: