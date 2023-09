Reprodução Instagram - 15.09.2023 Rodrigo Simas

O processo de escalação de elenco para a próxima novela das nove, “Renascer” , já está acontecendo. Rodrigo Simas foi convidado para vivenciar a nova versão de José Venâncio, mas optou por não participar da obra.





Em stories publicados na última quinta-feira (14), Rodrigo pontua como aconteceu o processo. “Na verdade, eu não recusei porque não tinha nada certo ainda e não é porque eu morreria na metade da novela que eu recusaria”, inicia.



De acordo com Simas, a morte de um personagem não é um fator preponderante para que ele aceite ou não um trabalho, mas, sim, a relevância que aquele papel terá. “Se o personagem for bom, pode morrer no primeiro capítulo”, defende.



A saída do ator motiva novas sondagens para um substituto interpretar José Venâncio. Já estão confirmados no elenco os intérpretes: Marcos Palmeira, Humberto Carrão, Sophie Charlotte, Xamã, Ana Cecília Costa, Almir Sater e Gabriel Sater.



“Renascer” tem estreia prevista para janeiro do ano que vem, quando “Terra e Paixão” , atual folhetim da faixa das nove, estiver na reta final das narrativas protagonizadas por Barbara Reis como Aline e Cauã Reymond no papel de Caio.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: