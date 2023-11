Reproduçao TV Globo Eliane Giardini como Agatha em 'Terra e Paixão'

Escrita por Walcyr Carrasco e Thelma Guedes, “Terra e Paixão” terá mais uma surpresa aos espectadores do horário nobre. Nesta terça-feira (28), Agatha, personagem interpretada por Eliane Giardini, concluirá um dos objetivos que almejava desde que voltou para Nova Primavera: assumir a fazenda dos La Selva.



"Ah, agora sim! Agatha, você finalmente conseguiu sentar na cadeira que sempre almejou! Não, não... Eu estou na cadeira onde sempre mereci estar, isso sim", afirmará após se declarar como chefe dos funcionários.



A vilã reconquistou o amor do patriarca dos La Selva, Antônio (Tony Ramos), fez com que ele se separasse de Irene (Gloria Pires) e agora está envenenando o fazendeiro. As artimanhas dela, no entanto, geraram desconfianças em Petra (Debora Ozório) e Angelina (Inez Viana) .



Como o estado de saúde de Antônio ficará cada vez mais pior, a personagem de Eliane Giardini assumirá a administração das terras. "Comigo ninguém pode.Sou como aquela planta que parece tão inocente e decorativa, mas é tóxica... Muito tóxica", dirá.



Vale lembrar que Agatha será assassinada . O mistério sobre quem a matou é a grande aposta da reta final de “Terra e Paixão”, que tem final previsto para janeiro de 2024. O remake de “Renascer”, adaptado por Bruno Luperi, assumirá o horário nobre após o fim do folhetim de Walcyr Carrasco.

