Reprodução TV Globo Renata Gaspar como Mara em 'Terra e Paixão'

Renata Gaspar, responsável pela interpretação de Mara em “Terra e Paixão” , usou as redes sociais na última segunda-feira (20) para expor que o desenvolvimento amoroso lésbico da personagem dela não acontecerá.



“Mara e Menah não terão mais trama na novela. Acho que, quando tudo acabar, falaremos mais do que passamos. Mas é isso, viramos as tias, que ficam de fundo na festa e ninguém pergunta sobre sua história pois não querem saber. ‘É aquela tia que vive com a amiga dela’”, escreveu no X, antigo Twitter.



A outra personagem citada por Renata, Menah, é vivenciada pela atriz Camilla Damião. O espaço de tela do casal foi ofuscado nos últimos capítulos, porém a artista garantiu que irá naturalizar “até o fim”. “Sabemos o quão importante e representativo é para todo o Brasil”, elucidou.



Além disso, a intérprete pontuou que o objetivo das declarações dela não foram atacar ninguém, mas, sim, ser sincera com os fãs que acompanham as personagens e torcem pelo desenvolvimento do romance delas na novela das nove.



“Não foi para atacar ninguém e, sim, para comunicar, principalmente ao fãs do casal, que nos perguntam diariamente sobre a trama. Quis ser honesta e apenas deixar claro o que está acontecendo de fato”, finalizou.





“Terra e Paixão” será exibida no horário das nove até janeiro de 2024, quando será substituída pelo remake de “ Renascer” . A nova trama do horário nobre será adaptada por Bruno Luperi, neto do autor original, Benedito Ruy Barbosa.

