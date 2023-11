Reprodução/Instagram Sandy e o ex-marido, Lucas Lima

Sandy usou as redes sociais nesta segunda-feira (20) para se manifestar sobre rumores de que ela teria reatado o casamento com o ex-marido, Lucas Lima, com quem esteve casada por 15 anos. Em mensagem deixada nos stories, ela desmentiu os boatos.

A cantora repostou a mensagem que deixou quando anunciou o fim do casamento, em setembro, e acrescentou: "Tudo que saiu sobre a gente desde que postamos isso - e que não foi dito por nós, da nossa boca - é absoluta e completa mentira. Até detalhes aparentemente inofensivos foram inventados e não são inofensivos pra nossa família."

Em seguida, ela volta a pedir que respeitem a privacidade da família e apontou que “não existem fontes próximas”.

"Isso é recurso barato pra 'eu posso inventar qualquer coisa'. Mesmo sabendo que não vamos ser atendidos, voltamos a pedir respeito e privacidade, por favor", finalizou. Lucas Lima também publicou a mesma mensagem em sua conta oficial.

Reprodução/Instagram Sandy se manifesta após rumores de que ela teria reatado o casamento com Lucas Lima