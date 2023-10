Reprodução/Globo - 20.10.2023 Humberto Carrão e Duda Santos protagonizam primeira prévia de 'Renascer'





A Globo divulgou as primeiras imagens de "Renascer", próxima novela das nove que vai substituir "Terra e Paixão". A produção é um remake da trama de Benedito Ruy Barbosa, exibida originalmente em 1993, e estreia em janeiro de 2024 na programação.





A primeira prévia da novidade destaca Humberto Carrão, que será José Inocêncio na primeira fase da nova versão da novela. O jovem se apaixona perdidamente por Maria Santa, interpretada por Duda Santos. Juan Paiva dá vida a João Pedro, o filho mais novo e rejeitado por José.

Ainda aparecem nas primeiras imagens os atores Antonio Calloni, Samantha Jones, Adanilo Reis, Evaldo Macarrão e Enrique Diaz. Veja abaixo:

Quem aqui tá curioso pra ver as primeiras imagens de #Renascer , a próxima novela das nove? A gente separou uns trechinhos das gravações que já estão rolando na Bahia só pra você! ❤️ Vem comigo? ✨ #Upfront pic.twitter.com/b8IlypZHes — TV Globo 📺 (@tvglobo) October 20, 2023









A prévia de "Renascer" foi divulgada nesta quinta-feira (19) no "Upfront", evento da Globo que também trouxe revelações sobre uma próxima novela do Globoplay. "Guerreiros do Sol" estreia no primeiro semestre de 2025 e é livremente inspirada na história de Lampião e Maria Bonita.

e contemple as primeiras imagens da minha nova novela original #GuerreirosDoSol que estreia no primeiro semestre de 2025! 👏 #PraTodosVerem : vídeo com cenas da novela original Globoplay, Guerreiros do Sol. pic.twitter.com/AlvlmhgR9H — globoplay (@globoplay) October 20, 2023





