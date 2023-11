Reprodução Instagram/ TV Globo Rodrigo Bocardi viraliza com terno rasgado

O “Bom Dia São Paulo” desta sexta-feira (17) se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais por conta de Rodrigo Bocardi, apresentador do jornalístico matinal. Isso porque o jornalista estava com o terno rasgado e recebeu o aviso do rasgo pelos próprios espectadores.



Ao decorrer do programa, ele leu alguns comentários de internautas no X, antigo Twitter, que contaram a Bocardi da peça rasgada. Quando foi avisado, o apresentador ainda brincou na forma que o rasgo pode ter acontecido: “Como eu vim hoje e não tinha percebido? Ou será que foi na hora que eu fui montar a gravata?”.



Sabina Simonato, uma das jornalistas do programa e amiga de Bocardi , não deixou de brincar com a situação e associou o acontecimento à rotina de exercícios físicos do apresentador do “Bom Dia São Paulo”. “Quem nunca, não é? É que esgarçou. Ele está ficando fortinho, treinando muito, foi de terno colocar a gravata e deu nisso”, ironizou.



Rodrigo ainda relembrou outro episódio, no qual a calça dele rasgou no estúdio do programa. Sabina, então, repassou um conselho dado à ela pelos pais: “Só não pode sair com cueca e meias rasgadas, meus pais sempre falam isso. Nunca se sabe o que vai acontecer na rua”, acrescentou.

Confira os comentários dos internautas:





@rodrigobocardi é homem raiz, usa a roupa até a vida útil dela 😂 #bdsp — Hélio Barbosa (@heliob) November 17, 2023





#BDSP @sabinasimonato_ @rodrigobocardi o terno mandou um sinal que sextou e você deve apresentar o jornal de camisa polo e bermuda! Só acho...😉 — Fernanda Garcez (@JustinoGarcez) November 17, 2023





Bom dia! Vendo o #RodrigoBocardi com a manga do terno rasgado e fazendo disso uma bela descontração, me fez lembrar do programa #HebeCamargo que fazia das surpresas da vida um show. Quem nunca teve uma roupa rasgada kkkkk. #Bdsp — Edson Santos (@EdsonSa68302849) November 17, 2023





#bdsp , Bom Diana todo, Rodrigo Bocardi, lançando estilo novo de se usar ternos, (desfiados, rasgados), bom já são caros inteiros, agora estilizados. Boa sexta feira a todos!!! — Rogério Augusto (@ribe_rogerio) November 17, 2023