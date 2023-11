Reprodução/Globo O jornalista recebeu uma declaração de amor ao vivo

Nesta quarta-feira (1), Rodrigo Bocardi foi surpreendido com uma declaração de amor inusitada ao vivo no Bom Dia São Paulo, da Globo. Durante uma reportagem sobre o fim das tarifas de ônibus em São Caetano do Sul, o repórter Tiago Scheuer abordou uma telespectadora, identificada como Marta, que aproveitou o momento para se declarar ao âncora.



Ao descobrir que não precisaria pagar o transporte, Marta demonstrou sua felicidade. "Que bom, maravilha, ficou ótimo!", disse.

"Rodrigo, eu te amo, lindo! Amo Xoia [apelido de Tiago Scheuer], Sabina [Simonato]... Beijo! Responde o meu Instagram, hein, Rodrigo?", cobrou ela. "Recado dado!", respondeu o repórter. "Rodrigo, beijo, te amo!", acrescentou a telespectadora.

O jornalista perguntou qual era o Instagram da mulher para poder respondê-la. "Eu vou colocar o fone, Rodrigo, e você vai falar com ela", rebateu o repórter.

"Vamos fazer o seguinte: dona Marta, vamos pedir para o pessoal fechar os olhos e os ouvidos para a gente bater esse papo aqui entre nós. Qual é a sua @, dona Marta? Como é que eu vou responder a sua DM, conta para mim, onde eu te acho aqui na internet", questionou.

Marta ficou tão emocionada que se confundiu e disse seu e-mail, ao invés do usuário. "Mandou até e-mail, não, não!", disse Rodrigo aos risos. "Rodrigo, todo dia eu mando mensagem para você para você responder! Responde aí, Rodrigo, eu te amo! É amor de mãe, viu, Rodrigo?", declarou.

Logo o apresentador tentou encontrar o Instagram da mulher, mas acabou perdendo o contato com o repórter. "Rodrigo, não estou mais te ouvindo, você está aí?", indagou Scheuer. "Eu tô aqui, tô aqui!", respondeu o âncora.

"Acho que foi alguém de propósito, viu, Scheuer? Tesouraram meu papo com a Marta", afirmou. "Marta, você viu como são as coisas? A turma já quis cortar nossa conexão, você vê como é a inveja", brincou Bocardi.

"A primeira vez que eu consigo falar com você ao vivo e o pessoal corta ainda? Deus que me perdoe, não pode cortar, não! Beijo, Rodrigo, meu amor! Fica com Deus, para toda a sua família! Amo vocês todos!", declarou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko