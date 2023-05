Reprodução/ Globo Bocardi rebate comentários sobre terno verde: 'Parecido com um 'véio''

Nesta sexta-feira (12), Rodrigo Bocardi chamou a atenção dos internautas após apresentar o "Bom Dia São Paulo", da TV Globo, com um terno verde. Os espectadores compararam o estilo do jornalista com o do empresário Luciano Hang, chamado de 'véio da Havan' na web

Bocardi notou as comparações nas redes sociais e parou o jornal matinal para rebater os internautas. "Um esclarecimento para todos vocês. Muita gente está escrevendo nas redes sociais, dizendo que estou parecido com o um 'véio' aí. Queria dizer que, se tem alguém parecido, é o '´veio' que tentou se parecer comigo", declarou ele, com bom-humor.

O jornalista, então, mostrou no celular uma foto dele de 2017 com o mesmo terno. "Fui olhar aqui, na rede social, fui buscar. Olha quando eu postei...16 de agosto de 2017 (...) Eu já usava verde", disse ele.