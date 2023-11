Reprodução/Record TV A Fazenda 15: voltando da roça, Márcia Fu dispara: 'O chicote vai comer'

Parece que Márcia a Fu voltou com tudo após a eliminação de Sander de A Fazenda 15. A peoa enfrentou a roça com o cantor e Lucas Souza.

Ao retornar para a sede, a ex-jogadora de vôlei apareceu com um pedaço de folha e afirmou que vai colocar fogo no feno.





"O chicote vai comer", disse ela assim que entrou na casa. Além disso, Márcia dedicou a volta ao filho.

As caras e bocas dos integrantes do Paiol também renderam. Cezar Black e Alicia X ficaram claramente incomodados com a chegada da peoa.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Márcia Fu dedica o seu retorno à Sede para o seu filho ✨ Acompanhe! #EliminaçãoAFazenda pic.twitter.com/yMUiOfVCaT — A Fazenda (@afazendarecord) November 17, 2023





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: