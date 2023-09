Reprodução/Instagram - 29.09.2023 Ananda Apple chocou ao colega da Globo e público ao revelar idade





Ananda Apple, jornalista da Globo, faz aniversário em 1º de outubro e ganhou uma homenagem no "Bom Dia São Paulo" desta sexta-feira (29). A comandante do "Quadro Verde" contou que completa 62 anos e chocou não só o apresentador Rodrigo Bocardi, como espectadores que acompanhavam o jornal matinal.

"62 no domingo. Feliz da vida", afirmou Ananda, que teve fotos da juventude exibidas no programa. "Quanto? Calma. Coloca a vinheta de plantão da Globo. Essa informação é extremamente importante. Muita gente quis saber isso. Ela soltou assim sem nada", rebateu Bocardi, impressionado.





"O mais incrível de tudo, olha só. É a mesma. Isso que eu fico surpreso. Quanto tempo ela está aqui? E é a mesma", complementou o apresentador, se referindo às imagens da jornalista quando era mais jovem. Apple ainda avaliou que não gosta do termo "idosa".

"Já aproveito para dizer. Você falou de idoso agora há pouco. Eu não gosto dessa palavra, eu não gosto de melhor idade. Só ficamos mais velhos, com as vantagens e desvantagens que têm tudo isso [...] A gente só é mais velha do que vocês aqui, então a gente sabe umas coisinhas a mais, pode umas coisinhas a menos", comentou.

Internautas também compartilharam o choque com a revelação de Ananda Apple. "Meu Deus, chocado que a Ananda Apple tem 62. Cresci com ela falando de plantinhas enquanto eu me preparava para escola. Você é incrível", elogiou uma pessoa no Twitter. "Ananda Apple 62 anos, com cara e vontade de 30 anos", escreveu outra.

Confira abaixo mais reações do público na web:

#BDSP Com 30 ela tinha cara de 18 e agora com 62 com cara de 30, parabéns Ananda Apple, usa a mesma fórmula do Tom Cruiser! @anandaapplereal @sabinasimonato_ pic.twitter.com/nNmZRTl5KM — Sérgio Nepomuceno (@Sr_Nepomuceno) September 29, 2023





Ananda Apple com 62 anos, perfeita e vivaça, preciso mudar de vida urgente #bdsp — Maira Cunha (@amairacunha) September 29, 2023





Ananda Apple ter 62 anos é fantástico!

Que Deus me abençoe com essa genética! 🤣🙌 — Feer (@FeerMedeiros) September 29, 2023





Ananda Apple e Paula Toller !!

Que água essas mulheres andam tomando ??? #bdsp pic.twitter.com/WRX4DKPPdP — valquiria santos (@valsantos2016) September 29, 2023





