Na último sábado (18) foi o segundo dia de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo. E, após ser criticado na web pela falta de carisma, Rodrigo Bocardi, que estrou na transmissão do Carnaval da TV Globo, mostrou que está animado, até demais. Uma fala do jornalista viralizou na web e foi até entedida como uma indireta às críticas.

No meio da transmissão, Bocardi se aproximou da câmera e disse: "Você tem uma tristeza na vida? Qual é a sua tristeza? "Pega essa tristeza e entrega para mim que transformo em alegria. Faz isso".

Em seguida, o jornalista mostrou que nada irá abalar ele: "Nós nessa noite vamos seguir aqui na pegada do a estrela do terceiro milênio. Qualquer tristeza que você tiver aí, você vai pegar ela e nós vamos transformar em alegria. É a nossa missão hoje. Entrega, entrega!".

DO NADA UM CULTO NA TRANSMISSÃO DO CARNAVAL NA GLOBO! #Globeleza pic.twitter.com/hmTctTTNfK — CHOQUEI (@choquei) February 19, 2023













Os internautas, então, comentaram a cena. "Ué gente eu gostei muito, está parecendo aqueles pastores do fala Que Eu te escuto", ironizou uma. "Ele tem cara de Record", brincou outra. Mas o comentários não pararam por aí:

Que bom tirou as pessoas do pecado do Carnaval por pelo menos alguns segundos — 🔥 ⛩️𝚕𝚎𝚘⛩️ ✝️ (@leol30l) February 19, 2023









Eta Glóriaaa — 𝗝𝘂𝗹𝗲𝘀 (@Julianooohwk) February 19, 2023









Eu sou a universal...o Bispo vai querer contratar 😂 — Taís (@Taisjesuss) February 19, 2023









