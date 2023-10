Reprodução Instagram Netflix - 9.10.2023 Anitta e André Lamoglia no teaser da sétima temporada de 'Elite'

A cantora Anitta estreia como atriz internacional na sétima temporada de “Elite”, série espanhola da Netflix. Além dela, outro brasileiro íntegra o elenco: André Lamoglia . Os dois surgiram juntos no banheiro em um teaser divulgado nesta segunda-feira (9) pela plataforma de streaming.





No início do teaser, Anitta está no banheiro cenográfico da série. Enquanto toma banho, a musicista canta, quando, de repente, é surpreendida por um personagem emblemático da trama: Iván, vivenciado pelo também ator brasileiro A ndré Lamoglia .



“O que foi? Não finja estar surpreendida, sabe que isto é ‘Elite’”, diz Iván para Anitta, que, na trama, interpretará uma das professoras de “Las Encinas” - colégio ficcional no qual a obra é ambientada.



Nua, a cantora, então, responde: “Então vão me matar? Agora?”. O comentário dela faz referência aos principais arcos da série, que giram em torno de crimes, com ênfase em assassinatos e sequestros.



Com oito episódios, a sétima temporada de “Elite” chega ao catálogo da Netflix em 20 de outubro. No seriado, Anitta assumirá a interpretação de Jessica, professora do colégio “Las Encinas”.

Assista ao teaser: