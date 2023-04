Em Paris

Após o desabafo do ex, Jade Picon pediu respeito aos fãs: "Cada pessoa tem seu tempo para absorver a informação, processar, superar... Peço só que meu tempo seja respeitado". Entretanto, mesmo com as especulações, Jade aproveitou um tempo para passear pelas ruas de Paris, cidade onde Neymar joga, e esteve presente em um dos jogos do clube do atleta, o Paris Saint-Germain.