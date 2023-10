Reprodução/ Instagram Filha de Neymar e Biancardi aparece de olhos abertos pela primeira vez

Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi nasceu na última sexta (6) e já está fazendo sucesso entre os internautas. A bebê apareceu de olhos abertos pela primeira vez em uma foto divulgada nos stories do Instagram e compartilhada pelo perfil @biancardilovers, dedicado ao casal.

Na imagem, Mavie aparece com um macacão com a frase "irmã do Davi", referindo-se ao outro filho do jogador, Davi Lucca, de 12 anos. Os fãs de Neymar e da influencer comentaram a foto da pequena.



"Eita, mamãe, abriu o olhinho!", escreveu uma seguidora. "Ela é a cara do pai dela", afirmou outra. Mais uma seguidora disse: "Muito linda e é a cara da mãe". Outra discordou: "muito parecida com o papai dela".

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente