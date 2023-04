Reprodução / Instagram 09.04.2023 Saiba quem é o ator André Lamoglia, flagrado aos beijos com Jade Picon

O ator carioca André Lamoglia, conhecido pelos papéis na série “Juacas”, da Disney, e na produção internacional de sucesso da Netflix, “Elite”, foi flagrado em momentos de carinho com Jade Picon. A cena do beijo do novo casal sacudiu a internet na madrugada deste domingo de Páscoa (09), levando o nome dos artistas aos assuntos mais comentados.

André seguiu os passos do irmão mais velho, Victor Lamoglia, e se tornou ator após cursar teatro. Após trabalhos em peças e séries de TV, ele conseguiu o papel de Iván Carvalho em Elite, onde interpreta o filho brasileiro de um jogador de futebol português. Desde então, o ator se tornou um verdadeiro sex-symbol, ganhando destaque na imprensa e nas redes sociais.





Embora não seja tão conhecido do público das novelas, André é uma das estrelas de uma das maiores produções do Netflix, onde interpreta um personagem homossexual ao lado de Manu Rios.

Com o sucesso na série internacional, André foi premiado como Melhor Ator Jovem no festival OFF Saravejo, na Bósnia, e indicado ao MTV Miaw. Além disso, o ator participou do clipe da música Inesquecível, de Giulia Be, na versão em espanhol, fazendo o interesse amoroso da cantora.





