Gonçalo Roque, mais conhecido como Roque, o assistente de palco de Silvio Santos, completou uma semana no hospital após ser internado com COVID-19. Ele está no Hospital São Luiz, no bairro de Itaim Bibi, em São Paulo.

Nas redes sociais, Janilda Dele, esposa dele, compartilhou uma foto e legendou: "Tá bonitão", revelando que o assistente de palco já está melhor.

Em outro post, ela dá mais detalhes da internação e agradece o carinho."Uma semana hoje. @roquesbt com esta carinha boa. Amanhã, se Deus quiser, bora pra casa. Queremos agradecer primeiramente a Deus. Agradeço à todos aqueles que se preocuparam com ele, que oraram e nos mandaram mensagem nos dando força. Só tenho que agradecer, nosso muito obrigado. De coração", escreveu.