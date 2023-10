Gui Araújo, o anitto de A Fazenda 13

Gui Araújo foi o "anitto" de "A Fazenda 13". O ex-participante do "De Férias com o Ex" ganhou projeção nacional ao se envolver com Anitta e expor detalhes da vida a dois com a cantora no reality da Record. Durante a participação de Gui em "A Fazenda 13", Anitta mandou indiretas sobre mitomania associadas ao ex-peão, que apresentou um comportamento questionável na atração.