A cada dancinha e comentário que Tati Machado faz nas manhãs da TV Globo, um novo meme é criado. A jornalista de entretenimento participa do "Encontro com Patrícia Poeta" e "Mais Você" e costuma receber elogios pela desenvoltura e simpatia. Com isso, o nome de Tati ganhou força para ter um programa próprio na Globo. Em conversa com o iG Gente, Tati Machado acredita que não é o momento para isso.







O “Batalha do Lip Sync” deste domingo pegou fogo com uma apresentação icônica de Tati Machado reproduzindo a performance de Shakira no Super Bowl #Domingao pic.twitter.com/e79UfeJuPz — Televisivo (@sitetelevisivo) September 3, 2023

A jornalista foi elogiada pelo público, quando assumiu o "Encontro" com Valéria Almeida, nas férias de Patrícia Poeta. "Eu acho que eu estou no lugar onde eu deveria estar e está tudo maravilhoso. Eu estou muito feliz estando no 'Encontro' e no 'Mais Você', pontua ela.

Críticas ao 'Encontro'



A carioca ainda falou como a equipe do "Encontro" lidou com as críticas sobre o comando de Patrícia Poeta e Manoel Soares, antes do jornalista ser demitido . Internautas diziam que a apresentadora interrompia o colega, com frequência, e que o clima entre os dois não era o dos melhores.



"Isso não era uma coisa comentada entre a gente. A gente tem um programa para colocar ao vivo. Então, a gente chega lá tão cedinho para trabalhar e eu acho que todo mundo na mesma sintonia, para colocar um programa no ar, um programa importante que fala tantas coisas e ajuda tanta gente, presta tanto serviço, que isso não era um assunto debatido entre a gente não", conta Tati.

Gordofobia

Ao iG Gente, Tati revela que já sofreu gordofobia indiretamente. "Quando estou com uma roupa mais apertada, aí vem um olhar julgador, que você entende...", relembra a carioca, de 32 anos. A jornalista ainda pontuou que nas redes sociais, os olhares viram palavras. "Também vejo por alguns comentários, que às vezes tem nas redes sociais".

Ela, no entanto, tenta não se abater com isso e se mostra bem resolvida com o corpo. "Mas eu passo por cima, eu acho que eu sou muito mais do que isso. Eu vou vivendo a minha vida e assim eu acho que a principal pessoa que precisa se aceitar sou eu, então, acho que isso já basta", afirmou ela.

Tati já havia abordado o assunto após se apresentar na Batalha do Lip Sync, no "Domingão com Huck". "A gente tem muito costume de julgar as pessoas pela capa, pelo que a gente vê superficialmente, sem conhecer a história, a trajetória da pessoa, a luta. E eu acho que, especialmente quando a gente fala de pessoas gordas, a gente olha e já fala 'não se movimenta, não tem mobilidade, não é saudável'... e poder estar aqui hoje dançando e, mais do que isso, não só para empoderar as pessoas para se aceitarem do jeito que são, mas para acreditarem que podem fazer o que quiserem", disse a jornalista, que foi aplaudida de pé.



