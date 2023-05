Reprodução/Globo - 12.05.2023 Web sugere novo climão de Manoel Soares e Patrícia Poeta no 'Encontro'





Patrícia Poeta e Manoel Soares voltaram a repercutir nas redes sociais após um atrito no "Encontro" desta sexta-feira (12). Os apresentadores se confundiram ao receber um convidado no programa ao vivo e internautas apontaram um novo "climão" entre os profissionais da Globo.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

Patrícia recebia Edinilson no palco, cobrador que compartilhou a história de emoção com a mãe na atração. O homem já usava um microfone no rosto quando Manoel trouxe outro equipamento portátil para ele falar com o público. Espectadores sugeriram que o desconforto dos apresentadores aconteceu pela forma que a situação foi conduzida.





"Não, ele está com o microfone já", disse Poeta, enquanto pegava o item e caminhava até outros profissionais da equipe para devolvê-lo. "Obrigada, Manoel. Ele já estava com o microfone, já estava combinado aqui", complementou.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

Apesar do pedido de desculpas, internautas comentaram que a apresentadora "faltou com educação" com Soares ao cortá-lo e retornar à conversa com o convidado. "É perceptível que a Patricia não gosta nenhum pouquinho do Manoel. Que nojo o que aconteceu a pouco. Custava devolver o microfone para ele? Mas, não, ela tinha que criar climão", comentou uma pessoa no Twitter.

E esse climão aqui hoje no #Encontro , mais uma vez entre Patrícia e Manoel. pic.twitter.com/h7GTt9rVBx — Arthur Pires (@arthuraiquemeda) May 12, 2023













"Todo dia um constrangimento diferente no 'Encontro'", afirmou outro perfil sobre o caso. "A Patricia Poeta odeia o Manuel mesmo, que falta de educação e desprezo ela fez agora ao vivo", opinou mais um. "Meu pai, era só ter segurado o microfone. Que deselegante", pontuou outra pessoa.

Todo dia um constrangimento diferente no #Encontro pic.twitter.com/gjLgdiCWcW — Central Reality (@centralreality) May 12, 2023





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.