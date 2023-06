Esnobou?

Patrícia recebeu um convidado no palco do 'Encontro", quando Manoel levou um microfone para ele falar com o público. O homem, porém, já estava com um equipamento e a apresentadora cortou o colega. "Não, ele está com o microfone já", disse Poeta, enquanto pegava o item e caminhava até outros profissionais da equipe para devolvê-lo. "Obrigada, Manoel. Ele já estava com o microfone, já estava combinado aqui", complementou. Internautas criticaram a atitude de Patrícia e sugeriram um desconforto de Manoel. "Que nojo o que aconteceu a pouco. Custava devolver o microfone para ele? Mas, não, ela tinha que criar climão", comentou uma no Twitter.