Tati Machado ficou entre os assuntos mais comentados das redes sociais nesta quinta-feira (20) por conta do "Encontro com Patrícia Poeta". A apresentadora ensinou aos convidados e plateia a coreografia de "Vai Novinha Ah Ah Ah" e cativou os espectadores, que elogiaram o carisma da profissional no programa da Globo.

Valéria Almeida acompanhou Tati ao lado de Patrícia e Claudia Ohana, convidada que falou do trabalho em "Vai na Fé". Almeida e Machado comandaram o "Encontro" nas duas primeiras semanas de julho, enquanto Poeta estava de férias, e já foram elogiadas na web pela apresentação no período.

"O carisma da Tati Machado é de milhões, muito simpática", afirmou uma pessoa no Twitter. "Essa diva é tão autêntica, carismática, simpática e espontânea", elogiou mais uma. "Tati Machado é muito carismática. Meu Deus, amo esse ícone", pontuou outra.









"Tati Machado trazendo dança do Tik Tok para o 'Encontro'. Amei, ela é tudo. Carismática, leve e fala a língua do povo", observou um perfil. Esta não é a primeira vez que Tati cativa o público com as "dancinhas" na atração matinal, já que também viralizou e reuniu elogios com a coreografia da faixa "Tá OK" anteriormente.



