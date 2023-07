1 - Experiência

Tati começou com matérias curtas e participações pontuais online. No entanto, hoje, ela é figurinha carimbada nas telas da emissora. “Se Joga”, “Rede BBB”, “É de Casa”, “Mais Você”, “Criança Esperança” e “Encontro” foram os programas que ela já participou e mostrou domínio frente às câmeras e com os convidados.