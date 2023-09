Foto: Erick Rafael/ @eropds Daniella Cicarelli em novo programa da MTV

Sucesso na MTV, a versão original do programa “Beija Sapo”, exibida entre os anos de 2005 e 2007, foi apresentada por Daniella Cicarelli , que retorna à emissora em um quadro exclusivo do relançamento da atração, agora comandada por Valentina Bandeira .





Trata-se de “Socorro Cicarelli”, em um formato cômico de SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), no qual Daniella conversará com usuários do Tinder, opinando sobre histórias inusitadas e dando conselhos amorosos aos solteiros que usam o aplicativo.



Com estreia prevista para 24 de setembro na Pluto TV, e 25 do mesmo mês na MTV, o programa será transmitido logo após as exibições do segundo episódio de “Beija Sapo”. Além dos canais televisivos, o programa terá trechos especiais veiculados nas redes sociais.



Já a estreia de “Beija Sapo” acontece neste próximo domingo (17), às 21h, na Pluto TV. Na atração, conhecida como um “reality show de pegação”, três pessoas fantasiadas de sapos participam de dinâmicas e são escolhidas por um príncipe ou princesa para receberem um beijo.