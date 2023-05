"Terra e Paixão"

Depois que "Pantanal" terminou, a Globo a substituiu por "Travessia", que foi um fracasso em audiência. A novela, no entanto, deu lugar para "Terra e Paixão", de Walcyr Carrasco. A obra também segue a temática rural e dá esperanças para o público decepcionado com a trama de Glória Perez. "Terra e Paixão" conta a história de Aline (Bárbara Reis), que luta para erguer as terras deixadas pelo marido, morto a mando do vilão Antônio (Tony Ramos). O poderoso agricultor faz de tudo para tomar as terras da protagonista, que não abaixa a cabeça e trava um embate contra o vilão.