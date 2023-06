Foto: Reprodução/RedeGlobo Alice Wegmann

A atriz Alice Wegmann se manifestou nesta terça-feira (27) em relação aos rumores de que seria a protagonista do remake da novela "Renascer". Em um comentário publicado em uma página de entretenimento, que divulgava a notícia, a atriz esclareceu a situação.

“A Globo acredita que a atriz possui experiência suficiente para enfrentar a complexidade do papel de Mariana, originalmente interpretado por Adriana Esteves”, dizia o post.





Em resposta, Alice afirmou: “Gente eu não estou sabendo disso não. Não fui consultada e filmo Rensga Hits até fevereiro do ano que vem! Cada hora me colocam num trabalho diferente que nem eu sei. Vamos com calma.”

O remake da novela "Renascer" está previsto para ser exibido após "Terra e Paixão", em janeiro de 2024. Na versão original de 1993, o papel da protagonista Mariana foi interpretado por Adriana Esteves.

