Reprodução Instagram - 11.09.2023 Antes e depois de Camila Queiroz - Do castanho ao loiro

Nesta segunda-feira (11), Camila Queiroz , atriz, apresentadora e modelo, se despediu de uma das características mais marcantes de sua imagem desde que estreou na TV Globo com a novela “Verdades Secretas”: as madeixas castanhas.



Após o fim das gravações de “Amor Perfeito”, obra protagonizada por ela, a atriz surgiu com uma enorme mudança que surpreendeu os fãs e seguidores que a acompanham nas redes sociais. Trata-se de uma alteração na coloração dos fios, que de castanhos foram para loiros.



A atriz, inclusive, estava com a mesma tonalidade castanha na caracterização da personagem Marê, da atual novela das seis, “Amor Perfeito” , que será substituída pela releitura de “Elas por Elas” . Em todas as novelas e programas, Queiroz mantinha os fios da mesma cor e por isso surpreendeu a Web com a mudança.



“Minha nova era loira. Pronta para minha próxima personagem”, escreveu ela na legenda da publicação, em referência à Sofia, protagonista da primeira novela da HBO Max, “Beleza Fatal”, que será vivenciada pela ex-global. Outros ex-globais integram o elenco , como Giovanna Antonelli, Murilo Rosa, Vanessa Giácomo, Marcelo Serrado e Camila Pitanga.

+ Veja o vídeo da mudança: