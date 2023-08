Reprodução/Globo/Instagram - 10.06.2022 Camila Queiroz e Klebber Toledo

Os atores e apresentadores Camila Queiroz , de 30 anos, e Klebber Toledo, de 37 anos, celebram 5 anos de casados nesta sexta-feira (25). Como forma de homenagear a data, que simboliza as bodas de madeira, eles publicaram um vídeo no Instagram.



Ao longo do registro, eles relembram o casamento, que aconteceu em 2018, na vila de Jericoacoara, no Ceará. Os dois começaram a se relacionar enquanto contracenavam em “Êta Mundo Bom!”, folhetim das seis escrito por Walcyr Carrasco . Na trama, Toledo deu vida ao personagem Romeu, já Camila interpretou Mafalda.



Eles são conhecidos pelas trajetórias em papéis na teledramaturgia da Rede Globo e também nas apresentações das temporadas de “Casamento às Cegas Brasil” , reality da Netflix comandado pelos artistas e que já conta com três temporadas disponíveis.



Na publicação em que comemoram as bodas de madeira, Klebber Toledo e Camila Queiroz escreveram: “5 anos do dia mais feliz de nossas vidas! Bodas de Madeira”. O casal ainda incluiu dois emojis na legenda do vídeo, um que simboliza um coração vermelho e outro que faz referência a uma aliança.

Confira o vídeo publicado pelos atores: