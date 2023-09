Reprodução Marina Sena faz homenagem para Gal Costa no 'The Town'

Nesta segunda-feira (11), Marina Sena , cantora e compositora, se pronunciou nas redes sociais após receber diversas críticas de internautas pela perfomance que fez em homenagem a artista Gal Costa (1945 - 2022), na primeira edição do The Town, em São Paulo.



“Juram que, se eu fosse ruim, eu seria uma menina de Taiobeiras que está conquistando tanta coisa? Por qual motivo isso tudo me seria dado? De graça assim?”, indagou ela aos internautas depois de receber comentários negativos pela apresentação.



Marina ainda pontuou que conquistou o próprio espaço devido as proprias qualidades e “talento”. “Não tenho sobrenome, não tinha dinheiro, influência, não tinha absolutamente nada. Não havia nenhum motivo pra eu estar aqui a não ser minha própria coragem, dedicação, autenticidade e talento, Vocês que se mordam!”, acrescentou no Twitter.



A apresentação viralizada pela Web é uma homenagem que Marina fez para a cantora Gal Costa. Nela, a cantora canta “Meu nome é Gal” em diferentes ritmos e melodias no palco, porém a performance dividiu opiniões dos espectadores.



“Por onde eu for, eu vou levar o nome de Gal. Não quero ser a nova Gal, só quero que todos saibam de onde vem o pulso inicial desse movimento do corpo, da alma, do espírito, que Gal possibilitou eu e tantas pessoa de sentir. Eu sou uma das tantas filhas de Gal desse país”, declarou.



Confira o trecho da apresentação de Marina Sena:

marina sena e a guitarra em “meu nome é gal”. esse é o tweet. pic.twitter.com/hzUfKeODSg — vitor ☆ (@vitudos) September 10, 2023







Veja os tweets que Marina fez após críticas:

Ces juram que se eu fosse ruim eu seria uma menina de taiobeiras que tá conquistando tanta coisa? Por qual motivo isso tudo me seria dado? De graça assim? Não tenho sobrenome, não tinha dinheiro, influência, não tinha absolutamente nada. Não havia nenhum motivo pra eu estar aqui… — Marina Sena (@amarinasena) September 11, 2023





para o resto da minha vida, por onde eu for eu vou levar o nome de Gal, não quero ser a nova Gal, só quero que todos saibam de onde vem o pulso inicial desse movimento do corpo, da alma, do espírito, que Gal possibilitou eu e tantas pessoa de sentir. Eu sou uma das tantas filhas… — Marina Sena (@amarinasena) September 11, 2023