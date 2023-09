Reprodução Esposa de Tiago Leifert atualiza luta contra o câncer da filha

Daiana Garbin e Tiago Leifert fizeram uma participação no Fantástico no último domingo (10) para divulgar a campanha De Olho nos Olhinhos, que incentiva o acompanhamento de oftalmologistas em crianças.

Na reportagem, a jornalista aproveitou para contar como anda a luta contra o câncer nos olhos, o retinoblastoma, na filha, Lua.





Ela explicou que o quadro da filha é estável, mas ela não está curada. "Eu já quero acreditar que está curada. Eu acho que é coração de mãe, mas infelizmente não é assim. Ela está em um momento em que a doença está estável, mas a gente nunca sabe quando pode chegar uma recidiva, já aconteceu nesses dois anos", disse ela.

Lua foi diagnosticada com a doença pouco antes do aniversário de um ano. Desde então, ela passou por tratamento de quimioterapia.

