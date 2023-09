Amor Perfeito: Resumo dos capítulos de 11 a 16 de setembro

Sexta-feira, 15 de setembro

Marê se emociona ao ver Catarina. Gilda exige que Benedita repita o depoimento que deu ao delegado. Silvio e Laura brigam, e Wanda o expulsa de seu quarto no hotel. Ione não consegue resistir a Sansão. Anselmo reage com despeito ao ver Cândida ser ovacionada ao chegar no Café-Concerto. Beto Pandeiro comenta com Marê, Júlio e Orlando o que viu no dia do assassinato de Leonel, mas não aceita depor. Marcelino fala com Jesus. Júlio decide falar novamente com Beto Pandeiro antes do julgamento. Gaspar fica tenso com a torcida de Cândida para a absolvição de Marê. Odilon encontra um documento que incrimina Gilda. Gilda faz declarações contra Marê na frente do fórum. Começa o julgamento de Marê.