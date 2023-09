Reprodução Instagram - 11.09.2023 Irmã de Luísa Sonza, Sofia Gerloff, rebate comparações

No último domingo (10). a irmã mais nova da cantora Luísa Sonza , Sofia Gerloff, viralizou na Web após vir a público comentar as comparações que os internautas fazem entre ela e a cantora. A relação das irmãs virou alvo de memes após Sofia se negar a cantar a música “Chico” , faixa presente no último álbum de Luísa.



“Eu sou obrigada a cantar a música? Se eu não quero cantar a música, gente, eu não canto! E outra, como eu disse em todos os meus vídeos e lives, as pessoas não entendem e acabam achando que eu não gosto da minha irmã. Eu amo minha irmã, adoro minha irmã. Saí no site de fofoca por recusar cantar uma música da minha irmã”, disse Sofia através dos stories do Instagram.



A irmã mais nova da cantora ainda reprovou as comparações que constantemente fazem entre ela e Luísa . “Eu não sou a Luísa, sou a irmã dela, apenas”, declarou. Ela ainda pontuou que alguns fãs abordam ela para tratar de assuntos relacionados a irmã mais velha. “Não façam mais isso, por mim”, pediu.



“Essa comparação toda minha com ela, é meio cansativo, sabe?”, destacou Sofia, que afirmou que, quando “está em uma live” se “esforçando”, internautas comentam: “Mini Luísa”. “Sei que não é nada demais, mas é como se vocês estivessem me comparando”, enfatizou.

+ Assista a um trecho do pronunciamento de Sofia Gerloff:

Estão pegando no pé da irmã mais nova da Luísa Sonza pic.twitter.com/PWZZyaELPG — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) September 11, 2023