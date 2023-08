Reprodução TV Globo e Instagram - 28.08.2023 Barbara Reis homenageou Iza no palco do 'Domingão com Huck'

Nesta segunda-feira (28), Barbara Reis, que vivencia a protagonista Aline em “Terra e Paixão” , compartilhou com os seguidores a mensagem de agradecimento que recebeu da cantora Iza após o programa “Domingão com Huck”, que foi exibido ontem (27).



Durante a atração dominical, no quadro “Batalha do Lip Sync”, Barbara dublou duas canções de Iza: “Dona de Mim” e “Ginga”. Iza se emocionou com a homenagem feita pela atriz, disse estar em “choque” e assumiu ser fã da artista desde a novela “Todas as Flores”.



“Nossa, eu estou em choque! Nunca pensei que a primeira mensagem que eu fosse te mandar ia ser chorando, Barbara, mó micão”, iniciou. Iza, que recentemente lançou “AFRODHIT”, seu segundo álbum de estúdio, declarou ainda: “Foi muito lindo, obrigada”.



“Eu sou muito sua fã! Não só agora por causa de ‘Terra e Paixão’. Eu vi ‘Todas as Flores’ que nem uma maluca e você era o cão naquela novela, Débora. Agora só falta a cerveja”, concluiu Iza, que fez referência a vilã interpretada por Barbara Reis em “Todas as Flores”, que estreia semana que vem na Globo.

Ouça os áudios na íntegra: