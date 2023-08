Reprodução/Instagram - 31.08.2023 Mel Maia e Bella Campos interagiram nas redes sociais





Bella Campos e Mel Maia agitaram a web após uma interação nas redes sociais, nesta quarta-feira (30). Solteiras, as atrizes trocaram elogios na mesma semana em que anunciaram o fim do relacionamento com os respectivos namorados, MC Cabelinho e MC Daniel.

"Gostosa", escreveu Bella nos comentários de uma postagem de Mel no Instagram, em que ela aparece posando na academia. Maia retribuiu o elogio com um emoji de coração e declarou: "Gostosas".





"As duas são as mulheres mais lindas do mundo", reagiu um internauta nas respostas do comentário. "Duas meninas lindas", elogiou outro. "Duas maravilhosas, perfeitas", comentou mais um.

Vale lembrar que as duas atrizes contracenaram em "Vai na Fé", última novela das sete da Globo que também trazia Cabelinho no elenco. Confira abaixo a postagem de Mel Maia que motivou a interação com Bella Campos:





Campos anunciou o término de MC Cabelinho na madrugada da última terça-feira (29) , após uma suposta traição do cantor com uma ex-affair. Já Mel confirmou a separação de MC Daniel mais tarde no mesmo dia , depois de um período de reconciliação com o funkeiro.

