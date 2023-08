Reprodução Instagram - 31.08.2023 Paulo Ricardo e Isabella Pinheiro há 20 anos e atualmente

Dono da voz que acompanha as aberturas do “Big Brother Brasil” e de diversos outros hits, o cantor Paulo Ricardo , de 60 anos, compartilhou no Instagram, nesta quinta-feira (31), uma lembrança ao lado da namorada, a fotógrafa Isabella Pinheiro, de 36 anos - que, inclusive, era fã dele antes da relação amorosa começar.



A foto compartilhada pelo cantor é de 20 anos atrás, com ambos muito jovens. Isabella, que já admirava os trabalhos de Paulo, aparece sorrindo ao lado do então ídolo e hoje namorado. Os dois estavam na gravação do programa “Caldeirão com o Huck”.



“No #Tbt de hoje, uma foto que se revelaria uma verdadeira profecia: meu primeiro encontro com o amor da minha vida, Isabella Pinheiro, há vinte anos atrás na gravação de um ‘Caldeirão com o Huck’, em Niterói”, iniciou o artista na legenda da publicação.



Ele pontuou que “ninguém poderia imaginar que anos depois” os dois se reencontrariam e ficariam juntos para “Sempre”. “E você, fique esperto, quem sabe já tirou uma foto com seu grande amor e nem se tocou”, finalizou Paulo Ricardo.

Veja a publicação: