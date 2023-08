Reprodução/Instagram/Globo - 31.08.2023 Rainer Cadete mostrou bastidores de cena com Tatá Werneck em 'Terra e Paixão'





Nesta quinta-feira (31), Rainer Cadete compartilhou com os seguidores os bastidores de uma cena de "Terra e Paixão". No momento, o ator aparece de cueca como Luigi, enquanto tenta escapar do quarto de Anely, personagem de Tatá Wernekck.





A cena de fuga ocorreu por conta da tentativa de contato de Lucinda, interpretada por Débora Falabella , que buscava entrar no quarto da irmã ao mesmo tempo que o italiano estava no local. Luigi aparece tentando escalar a parede para deixar a casa, ao passo que Anely empurra o corpo dele com as mãos e cabeça.

Com o vídeo dos bastidores, é possível ver que Rainer apoiou o pé em uma estrutura de madeira e segurou a mão de uma pessoa da produção para fingir escalar a parede. Nos comentários da postagem, Tatá ainda entregou outra curiosidade da gravação.



"Detalhe que eu tomei um tombo", afirmou a atriz. Confira abaixo a publicação do ator e a cena que foi ao ar na Globo:













