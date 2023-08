Reprodução TV Globo - 02.08.2023 Caio (Cauã Reymond) e Aline (Barbara Reis) em "Terra e Paixão"

O capítulo desta quarta-feira (2) de “Terra e Paixão” , folhetim do horário nobre escrito por Walcyr Carrasco, mostrará que as investigações de Caio (Cauã Reymond) quase causarão a morte do personagem. Depois de confrontar Ernesto (Eucir de Souza), o mocinho será vítima de um acidente.



Homens encapuzados perseguirão o primogênito do vilão Antonio La Selva ( Tony Ramos ) na estrada. Os capangas atirarão e farão com que Caio perca o controle da direção do veículo, o que quase acarretará no falecimento do personagem, semelhante ao que, de fato, aconteceu com o irmão, Daniel (Johnny Massaro), que morreu em um acidente.



Aline (Barbara Reis) é quem salvará o galã após reconhecer o carro dele. “Meu Deus, é o carro do Caio. Estão perseguindo ele”, dirá preocupada. Quando confirmar que realmente é Caio, a protagonista irá até ele, para salvá-lo. “Eles queriam me matar, foi você quem me salvou”, responderá o herdeiro La Selva.



“Terra e Paixão” é escrita por Walcyr Carrasco e está prevista para continuar no ar até janeiro de 2023. A trama gira em torno do agronegócio e da vilania de Irene (Gloria Pires) e Antônio La Selva na disputa pelas terras de Aline, que estão repletas de diamantes.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: